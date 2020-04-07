Шишкарёв: главное, что в ситуации с Олимпиадой в Токио наступила ясность

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв рассказал, как эпидемия коронавируса повлияла на российский и мировой гандбол.
«В связи со сложившейся ситуацией чемпионат России остановлен как минимум до 30 апреля. Мы слышим все предложения и пожелания представителей клубов и размышляем над разными вариантами. Когда мы объявляли паузу в чемпионате, то не предполагали, что ситуация будет развиваться в таком ключе, и планировали завершить турнир в мае или июне. Сейчас есть два варианта развития событий: либо мы признаем чемпионат завершённым по итогам нынешнего распределения мест, либо нам всё-таки удастся доиграть чемпионат летом, не ломая при этом весь график на следующий сезон. В любом случае решение будет принято после решений правительства Российской Федерации, решений Европейской федерации гандбола и совещания со всеми участниками чемпионата и членами исполкома Федерации гандбола России», – сказал Шишкарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Слюсаренко.
Кроме того глава федерации прокомментировал решение о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год:
«Решение Международного олимпийского комитета надо рассматривать в контексте происходящего в мире. Если бы Олимпиаду перенесли по каким-то другим соображениями, то это было бы очень обидно. Трудно искать в этом решении позитивные стороны. Разве что несколько травмированных российских гандболисток, которые могли не успеть восстановиться к первоначальным срокам проведения Олимпиады, теперь должны помочь нам в 2021 году. Прежде всего речь о Даше Дмитриевой. Но в целом надо быть реалистами. Главное, что решение уже принято и, в отличие от других турниров, с Олимпиадой наступила ясность».
- 7 апреля 2020
-
15:18
-
15:15
-
13:37
-
13:15
-
12:13
-
12:00
-
11:15
-
10:57
-
10:56
-
10:37
-
09:19
-
09:15
-
06:41
-
00:35
-
00:05
- 6 апреля 2020
-
22:56
-
22:51
-
21:58
-
21:12
-
20:53
-
20:31
-
20:27
-
20:09
-
19:44
-
19:23
-
18:53
-
18:25
-
18:12
-
17:50
-
16:41
-
16:18
-
16:14
-
15:55
-
15:47
-
15:40