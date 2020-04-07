Шишкарёв: главное, что в ситуации с Олимпиадой в Токио наступила ясность

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв рассказал, как эпидемия коронавируса повлияла на российский и мировой гандбол.

«В связи со сложившейся ситуацией чемпионат России остановлен как минимум до 30 апреля. Мы слышим все предложения и пожелания представителей клубов и размышляем над разными вариантами. Когда мы объявляли паузу в чемпионате, то не предполагали, что ситуация будет развиваться в таком ключе, и планировали завершить турнир в мае или июне. Сейчас есть два варианта развития событий: либо мы признаем чемпионат завершённым по итогам нынешнего распределения мест, либо нам всё-таки удастся доиграть чемпионат летом, не ломая при этом весь график на следующий сезон. В любом случае решение будет принято после решений правительства Российской Федерации, решений Европейской федерации гандбола и совещания со всеми участниками чемпионата и членами исполкома Федерации гандбола России», – сказал Шишкарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Слюсаренко.



Кроме того глава федерации прокомментировал решение о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год:



«Решение Международного олимпийского комитета надо рассматривать в контексте происходящего в мире. Если бы Олимпиаду перенесли по каким-то другим соображениями, то это было бы очень обидно. Трудно искать в этом решении позитивные стороны. Разве что несколько травмированных российских гандболисток, которые могли не успеть восстановиться к первоначальным срокам проведения Олимпиады, теперь должны помочь нам в 2021 году. Прежде всего речь о Даше Дмитриевой. Но в целом надо быть реалистами. Главное, что решение уже принято и, в отличие от других турниров, с Олимпиадой наступила ясность».