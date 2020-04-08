Рекордсмен по прыжкам с шестом Арман Дюплантис выставил на аукцион свой биб

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис, являющийся автором мирового рекорда в прыжках с шестом, решил принять участие в борьбе с коронавирусом. Швед выставил на аукцион свой биб, в котором он установил мировой рекорд. Вырученные средства легкоатлет направит на благотворительность, чтобы помочь в борьбе с пандемией, сообщает Inside the Games.

20-летний Дюплантис побил собственный рекорд в начале 2020 года. Он сумел преодолеть барьер, установленный на высоте 6,18 м.

В Швеции зарегистрировано более 7,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. В стране от инфекции умерли более 450 человек. При этом власти Швеции пока не вводят карантин, считая, что это сильно навредит экономике.

Арман Дюплантис — серебряный призёр чемпионата мира — 2019, чемпион Европы 2018 года.