«Хочется быть Золушкой и сбежать на бал». Слуцкая показала коллекцию платьев

Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая опубликовала новые фотографии в своём «инстаграме». Спортсменка выложила фото в вечерних платьях, вспомнив о временах, когда не было карантина из-за пандемии коронавируса.

«Вчера достали архивы и вспоминали времена, когда можно было выйти куда-нибудь из дома. Хочется быть Золушкой и сбежать на бал!» — написала Слуцкая.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Слуцкой.

В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По состоянию на 8 апреля коронавирусом в мире заразилось более 1,4 млн человек. Умерло более 82 тыс. заразившихся, ещё около 302 тыс. выздоровело.