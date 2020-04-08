«Много пластики и слишком увеличенные губы». Подписчики оценили новое фото Сотниковой

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании, российская спортсменка Аделина Сотникова опубликовала новую фотографию в «Инстаграме».

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.

Подписчики по-разному оценили новое фото Сотниковой: одним оно понравилось, другим — нет.

«Моя красивучая».

«Вау! Красавица».

«Как всегда, просто прекрасна и очаровательна, а глазки — это вообще отдельный разговор, в них хочется смотреть и наслаждаться ими».

Но был и такой комментарий.

«А мне не нравится, как стала выглядеть Аделина. Много пластики и слишком увеличенные губы. И очень яркий макияж».

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