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«Много пластики и слишком увеличенные губы». Подписчики оценили новое фото Сотниковой

«Много пластики и слишком увеличенные губы». Подпи
«Много пластики и слишком увеличенные губы». Подписчики оценили новое фото Сотниковой
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании, российская спортсменка Аделина Сотникова опубликовала новую фотографию в «Инстаграме».

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.

Подписчики по-разному оценили новое фото Сотниковой: одним оно понравилось, другим — нет.

«Моя красивучая».
«Вау! Красавица».
«Как всегда, просто прекрасна и очаровательна, а глазки — это вообще отдельный разговор, в них хочется смотреть и наслаждаться ими».

Но был и такой комментарий.

«А мне не нравится, как стала выглядеть Аделина. Много пластики и слишком увеличенные губы. И очень яркий макияж».

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