Двукратный участник ОИ итальянский бегун Донато Сабиа скончался от коронавируса

Бывший итальянский бегун на средние дистанции, двукратный участник Олимпийских игр Донато Сабиа скончался в больнице на 57-м году жизни. Две недели назад спортсмена госпитализировали с коронавирусом, сообщает Gazzetta dello Sport.
Сабиа был одним из ведущих итальянских легкоатлетов 80-х годов прошлого века. На Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 1984 году он занял пятое место.
У итальянского легкоатлета остались супруга и две дочери. Коронавирусом, по всей видимости, также заразился и отец спортсмена. Мужчина находится в госпитале, медики оказывают ему всю необходимую помощь.
В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По состоянию на 8 апреля коронавирусом в мире заразилось более 1,4 млн человек. Умерло более 82 тыс. заразившихся, ещё около 302 тыс. выздоровело.
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