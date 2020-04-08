Спиридонов: строгие меры — клоунада. Чего сидеть дома-то? Люди и без коронавируса умирают

Популярный волейболист Алексей Спиридонов поделился своим отношением к пандемии коронавируса и мерах предосторожности в связи с ним.



«Самоизоляция? А мне-то что мучиться? Я живу в своём доме в Новой Москве, рядом вся семья, дети. С посторонними не контактирую. Могу погулять во дворе своего дома, на рыбалку разок выходил.



Сейчас в беседочке своей сижу, напротив камина. Рядом спартаковский холодильничек, телевизор.



Клоунада какая-то. Я о таких строгих мерах – сидеть дома. Чего сидеть дома-то? Люди умирают? Люди каждый день умирают и без коронавируса. Но окей, президент ввёл такие правила, давайте их соблюдать. Я вот соблюдаю – дома сижу.



А где-то в России вообще сухой закон ввели из-за коронавируса. Значит, тяжко людям там. Горбачёв вводил уже сухой закон, из-за этого еще больше народу померло, пили сивуху всякую.



Люди сейчас сидят дома, а что им делать дома? У меня вот есть дети, мне есть чем заняться.



Боюсь ли я вируса? У меня жена боится. Заставляет руки мыть, когда выношу мусор в своём дворе. При этом я не контактирую с внешним миром. Другое дело, когда ты живёшь в многоквартирном доме, когда тронешь кнопку лифта, дверь подъезда и так далее.



А чего бояться-то коронавируса? Я не боюсь. Мы всё равно — все рано или поздно умрём», — цитирует Спиридонова «Р-Спорт».