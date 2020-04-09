Туктамышева представила тизер произвольной программы

Фигуристка Елизавета Туктамышева в «Инстаграме» представила тизер произвольной программы на следующий сезон. Программа ставилась в режиме инста-сериала вместе с поклонниками спортсменки.
«Готовы к премьере произвольной программы, которую мы создали вместе с вами?
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За 7 дней мы прошли самые важные этапы работы: от выбора музыки до создания хореографии. Программа полностью готова, осталось лишь перенести ее на лед. Обещаю, что и этот процесс мы вам покажем.
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Я очень рада отклику, который вызвал проект MAD Lab. Это был по-настоящему большой эксперимент: благодаря идее MAD Company мы впервые открыли зрителям процесс создания программы.
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Я хочу сказать спасибо хореографу Юрию Смекалову за то, что предложил необычную для меня японскую тему. Я лишь однажды делала программу «Мемуары гейши», но новая позволила гораздо глубже погрузиться в японскую культуру и философию.
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Спасибо композитору Бхиме Юнусову, который написал музыку, раскрывающую два противоположных образа. Полное видео проекта с момента первых обсуждений до финальной съемки смотрите в аккаунте MAD Сompany.
Надеюсь, вам понравится результат нашей работы. Обязательно делитесь впечатлениями в комментариях! Отдельное спасибо за то, что вместе с нами разучивали танцевальные комбинации», – написала Туктамышева.
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