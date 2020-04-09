Этери Тутберидзе: только теряя, начинаем вспоминать и ценить

Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась воспоминаниями о родителях, выложив редкое семейное видео.
«Сегодня моей Мамочке бы исполнился 81 год. Наверное, и дня не проходит, чтобы я мысленно с ней не пообщалась. Моих родителей, к сожалению, уже нет, и ничего я не смогу сделать, чтобы увидеть улыбку или услышать их голосок. Постоянно думаю о том, что могла сделать для них живых намного больше, уделять больше внимания. Нам всем не свойственно ценить то, что мы имеем. Воспринимаем всё и всех как должное и, только теряя, начинаем вспоминать и ценить.
Уделяйте своим родителям внимание, пока они с нами. Им не так много нужно для радости, как нам когда-то в детстве.
Мамочка, Папочка, я вас очень сильно люблю», — написала Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно в «инстаграме» Этери Тутберидзе.
Также на «Чемпионате» можно посмотреть, что Этери Тутберидзе рассказывает о своей ученице — олимпийской чемпионке Алине Загитовой.
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