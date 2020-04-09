Тайгера Вудса обвинили в нападении и подали на него в суд

По информации AFP, житель Флориды обвинил в нападении знаменитого гольфиста Тайгера Вудса и его кэдди и подал на них в суд. Инцидент, о котором идёт речь, произошёл на одном из турниров по гольфу в 2018 году.
Истец утверждает, что захотел сделать селфи с Вудсом, но кэдди оттолкнул его. Он затребовал $ 30 тыс. в качестве возмещения ущерба, так как у него ухудшилось здоровье, вследствие чего он потерял доход. Вудс фигурирует в иске, поскольку в соответствии с правилами гольфа спортсмен несёт ответственность за действия кэдди.
44-летний Вудс — 15-кратный победитель мэйджоров (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом с 18 победами), всего за карьеру выиграл 80 турниров PGA Тура (второе место в истории после Сэма Снида) и 40 турниров Европейского тура (третье место в истории после Сева Бальестероса и Бернхарда Лангера).
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