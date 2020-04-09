Друзья рассказали, как фигуристка Шошина попала на лайнер, где заразилась коронавирусом

Друзья и знакомые рассказали, как 20-летняя фигуристка Кристина Шошина из Санкт-Петербурга оказалась на круизном лайнере Costa Favolosa — 13-палубном гиганте, рассчитанном на 3780 пассажиров. Там россиянка заразилась коронавирусом, а в настоящее время она находится в Италии.
«На корабле Кристина работала — выступала во время круизов в ледовом шоу. Это как театральное представление, но только на льду. У всех работников лайнеров есть долгосрочные контракты — например на полгода. Скорее всего, у Кристины был такой же, поэтому не поехать она не могла. Примерно в ноябре мы в последний раз с ней общались. Она была совершенно спокойна, ни о чём не волновалась. Никто и представить не мог, что всё в итоге вот так обернётся.
Она очень расстроена и подавлена. Как, впрочем, и любой человек, оказавшийся в незнакомой стране без родных рядом. Но у неё нет никаких симптомов, да и внешне она выглядит совершенно здоровой. Скорее всего, болезнь протекает в лёгкой форме», — приводит комментарии знакомых фигуристки «Комсомольская правда».
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