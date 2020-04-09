В России за сутки коронавирусом заразилось 1459 человек, отмечено 13 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 1459 человек, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящий момент общее число заболевших составляет 10 131 человек, из которых выздоровело 698. Зафиксировано ещё 13 летальных исходов. За всё время скончалось 76 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 857

Московская область — 199

Санкт-Петербург — 44

Брянская область — 40

Республика Коми — 31

Владимирская область — 24

Краснодарский край — 20

Ленинградская область — 18

Астраханская область — 16

Ивановская область — 13

Республика Дагестан — 13

Тульская область — 12

Курская область — 10

Архангельская область — 10

Республика Татарстан — 9

Пермский край — 9

Вологодская область — 8

Республика Калмыкия — 8

Кировская область — 8

Тверская область — 7

Новгородская область — 7

Республика Северная Осетия — 7

Нижегородская область — 7

Республика Башкортостан — 6

Орловская область — 5

Новосибирская область — 5

Приморский край — 5

Липецкая область — 4

Смоленская область — 4

Республика Мордовия — 4

Саратовская область — 4

Республика Бурятия — 4

Костромская область — 3

Калининградская область — 3

Ставропольский край — 3

Ростовская область — 3

Свердловская область — 3

Алтайский край — 3

Иркутская область — 3

Камчатский край — 3

Республика Крым — 3

Ярославская область — 2

Псковская область — 2

Чувашская Республика — 2

Ульяновская область — 2

Челябинская область — 2

Мурманская область — 1

Карачаево-Черкесская Республика — 1

Республика Марий Эл — 1

Тюменская область — 1.

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