Евгения Медведева показала, насколько вспотела после домашней тренировки

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, двукратный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева поделилась фотографией после домашней тренировки. Видно, что спортсменка устала и сильно вспотела.

«От самостоятельных тренировок иные ощущения», — подписала фото Евгения.

Фото: «Инстаграм» Евгении Медведевой

Ранее, по окончании карантина из-за угрозы распространения коронавируса в Торонто, Медведева переехала в Японию, где в июне должно состояться шоу с её участием Prism on Ice (Sailor Moon). Границы между странами закрыты на неопределённый срок, и все приезжающие помещаются на карантин, поэтому Медведева решила побеспокоиться о переезде заранее.

Как Медведева призвала к самоизоляции с помощью ритмичной тренировки, можно посмотреть на «Чемпионате».