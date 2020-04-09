Евгения Медведева показала, насколько вспотела после домашней тренировки

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, двукратный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева поделилась фотографией после домашней тренировки. Видно, что спортсменка устала и сильно вспотела.
«От самостоятельных тренировок иные ощущения», — подписала фото Евгения.
Фото: «Инстаграм» Евгении Медведевой
Ранее, по окончании карантина из-за угрозы распространения коронавируса в Торонто, Медведева переехала в Японию, где в июне должно состояться шоу с её участием Prism on Ice (Sailor Moon). Границы между странами закрыты на неопределённый срок, и все приезжающие помещаются на карантин, поэтому Медведева решила побеспокоиться о переезде заранее.
Как Медведева призвала к самоизоляции с помощью ритмичной тренировки, можно посмотреть на «Чемпионате».
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