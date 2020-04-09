«Тибальт, не уйдёшь!» Алексей Ягудин, не выходя из дома, сыграл в «Ромео и Джульетте»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, находясь на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса, не забывает о своих ролях в ледовых шоу, которые в настоящее время приостановлены.

Во время интернет-трансляции ледового спектакля «Ромео и Джульетта», который в 2019 году был показан на одной из самых знаменитых площадок Европы – Arena-di-Verona в рамках «Русских сезонов» в Италии, Ягудин с помощью подручных средств сыграл Меркуцио, которому предстоит сразиться на шпагах с Тибальдом (эту роль в спектакле исполняет Роман Костомаров).

«Тибальт, не уйдёшь! Ромео, помоги!

Спасибо за тёплые воспоминания. Кто знает, возможно, этого никогда уже не будет в реальности!

Карантин. День 12», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».