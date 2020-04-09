Гимнаст Давид Белявский показал эффектный трюк с отжиманием. Видео

Российский гимнаст Давид Белявский показал, как можно развлечься в период карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсмен показал в «сториз» своего «инстаграма» эффектный трюк с отжиманием.

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Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 88 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 330 тыс.