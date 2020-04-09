Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гимнаст Давид Белявский показал эффектный трюк с отжиманием. Видео

Гимнаст Давид Белявский показал эффектный трюк с отжиманием. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Российский гимнаст Давид Белявский показал, как можно развлечься в период карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсмен показал в «сториз» своего «инстаграма» эффектный трюк с отжиманием.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 88 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 330 тыс.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020