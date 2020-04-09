Евгения Медведева записала видеообращение к россиянам

Российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к жителям страны, порассуждав на тему важности самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.



«Друзья, в это непростое для нас всех время нам бывает всем очень сложно. Но давайте оставаться позитивными и находить плюсы в этой ситуации.



Сейчас самое время возобновить изучение языков, посмотреть фильм, почитать книгу и просто посвятить себя хобби», – цитирует Медведеву официальный сайт Первого канала.

Видео доступно на официальном сайте Первого канала.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тысяч человек.



Как Медведева призвала к самоизоляции с помощью ритмичной тренировки, можно посмотреть на «Чемпионате».