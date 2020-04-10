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Сотникова приняла участие в челлендже с подушками, представ в необычном платье

Сотникова приняла участие в челлендже с подушками, представ в необычном платье
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новую фотографию в «Инстаграме». На фото спортсменка надела импровизированное платье, использовав в качестве одежды подушки. Это так называемый подушечный челлендж (pillow challenge), который ранее был запущен в социальных сетях.

«Почему бы и нет? Думаю, эти подушки мне даже очень идут. Like?» — написала в своём «инстаграме» Сотникова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.

Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры.

Фигуристка — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

«Пора идти на свет». Сотникова поделилась фотографией в чёрном полупрозрачном платье
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