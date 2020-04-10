Дисквалификацию эстонского лыжника Кярпа сократили с 4 до 1,5 лет

Международная федерация лыжного спорта сократила срок дисквалификации эстонца Алго Кярпа за нарушение антидопинговых правил с четырёх лет до полутора. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ноябре 2019 года FIS дисквалифицировала эстонцев Кярпа, Андреаса Веэрпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина на четыре года за использование кровяного допинга. Отец Веэрпалу, двукратный олимпийский чемпион Андрус Веэрпалу, и Мати Алавер, которые работали техническими специалистами в сборной Эстонии, также отстранены на четыре года.

Сообщается, что Кярп добровольно сотрудничал со всеми следственными органами, а также признал нарушение антидопинговых правил и не требовал проведения расследования. Срок его дисквалификации истечёт 5 сентября 2021 года, все результаты эстонца с 22 февраля 2017 года признаны недействительными.