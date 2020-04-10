Плющенко и его 7-летний сын попрыгали на коньках со скакалками. Видео

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в своём «инстаграме» новое видео, в котором можно посмотреть, как он и его семилетний сын Александр попрыгали на коньках со скакалками.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, ранее Плющенко выложил видео, в котором можно посмотреть, как его сын осваивает предметы, которые принято считать атрибутами жизни взрослого мужчины. Один из пользователей отреагировал так: «Ужас! Слов нет!»
37-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997), 10-кратный чемпион России.
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