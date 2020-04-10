Тарасова поддержала инициативу Медведевой в связи с пандемией коронавируса

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала инициативу российской фигуристки Евгении Медведевой.

Ранее Медведева обратилась к другим спортсменам и призвала их объединиться в борьбе с коронавирусом и пожертвовать средства благотворительному фонду «Русфонд» для обеспечения региональных больниц необходимым оборудованием и материалами для борьбы с коронавирусом.



«Всегда хорошо помогать. Конечно, кто может помочь, должны это сделать. Это всегда было хорошо и правильно. Так все достойные люди делают!

Я, конечно, поддерживаю. Призыв прекрасный, но мы сможем это сделать, только когда вирус закончится. Как вариант, мы можем организовать показательное выступление, выручка которого пойдёт в фонд какой-либо больницы на помощь людям», — приводит слова Тарасовой Sport24.