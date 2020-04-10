Расшиваев — о приглашении к Дудю: позвонили полупьяные ребята и начали «интервью»

Известный российский сёрфер Сергей Расшиваев, прорайдер команды Quiksilver, рассказал, как принимал участие в шоу Юрия Дудя.

«Я тогда сидел дома, это был первый день (отдыха – прим. «Чемпионата»), через четыре дня снова в дорогу, и тут я получаю сообщение: «Привет, у тебя есть шенген?» Написал оператор Дудя. Дальше идёт вопрос: «Ты готов поучаствовать в выпуске, но не главным героем?» Я согласен, спрашиваю, в чём история. Мне объяснили, что уже завтра надо прилететь в Португалию, учить кататься Юру и нашего героя. После моего согласия услышал, что теперь со мной свяжется менеджер.



И вот, мне звонит парень из его команды. Если вы помните этот выпуск, то там есть момент, как они пили в Испании. И вот, полупьяные ребята, звонят мне, помощник Юры начинает «интервью» (смеётся). И спрашивает строго: «Имею ли я отношение к государственным органам?». Я вообще не понимаю, что происходит, отвечаю, как есть. А в ответ: «Мы подумаем и решим. Всё, пока». Представляете моё состояние? Сначала предлагают участие, а потом: «Мы подумаем». Жена сказала ложиться спать, ждать утра. Ребята не платят гонорар, но оплачивает расходы – так что я не рисковал. А я не мог до двух часов ночи уснуть, когда в Европе всего 11 вечера было. Тут мне написали: «Бери билет». Встал, купил билет, а рассказывать никому нельзя – полная секретность.



Из-за такого подхода я перенервничал, а когда летел, нагнал на себя ответственность. Но с ребятами пошёл неформальный разговор. Единственное, что мне сказали, притормозить с ответами, чтобы потом я сказал всё в интервью. Повторить мне было бы трудно. А потом пошло, как по маслу, ребята сказали, что резать ничего не придётся. А наговорил я столько, что в первой версии выпуска было три часа времени, и час – только моя болтовня. Меня всегда много (смеётся).



Фидбек после выпуска был, но не очень много. А коллеги и журналисты отреагировали много. Мама сказала, что это лучший выпуск (смеётся). Мы ещё были на «Вечернем Урганте» с Серёжей Мысовским. Так что случаи выхода на широкую аудиторию были и до этого, это круто", — рассказал Расшиваев в беседе с Майей Ямайской в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».