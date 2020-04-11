Призёр Олимпийских игр оценил плавание Ефимовой по воздуху

Бывший российский пловец Евгений Коротышкин поделился мнением об упражнениях трёхкратного призёра Олимпийских игр Юлии Ефимовой. Ранее Ефимова выложила видео с занятиями на кухне.
«Сейчас самое мучительное время. Просто сидишь дома и занимаешься самообразованием, не имея возможности в полном объёме делать физические упражнения и выплёскивать энергию.
Тренировки Юли Ефимовой? Конечно, это никак не помогает поддерживать форму. Это больше челлендж. Таких тренировок не существует. Вот если добавить в такие тренировки резину, которая создаёт сопротивление, при имитации гребка, может, это и имеет смысл. Но плавание — такой вид спорта, где важно чувство воды. Если его нет, гребок будет неэффективным», — сказал Коротышкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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