Призёр Олимпийских игр оценил плавание Ефимовой по воздуху

Бывший российский пловец Евгений Коротышкин поделился мнением об упражнениях трёхкратного призёра Олимпийских игр Юлии Ефимовой. Ранее Ефимова выложила видео с занятиями на кухне.

«Сейчас самое мучительное время. Просто сидишь дома и занимаешься самообразованием, не имея возможности в полном объёме делать физические упражнения и выплёскивать энергию.

Тренировки Юли Ефимовой? Конечно, это никак не помогает поддерживать форму. Это больше челлендж. Таких тренировок не существует. Вот если добавить в такие тренировки резину, которая создаёт сопротивление, при имитации гребка, может, это и имеет смысл. Но плавание — такой вид спорта, где важно чувство воды. Если его нет, гребок будет неэффективным», — сказал Коротышкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».