Елистратов — о карантине: не очень приятно, что существуют какие-то запреты

Российский шорт-трекист олимпийский чемпион Семён Елистратов рассказал, как поддерживает форму в условиях карантина.
«Нахожусь дома, в родном городе Уфе. Сижу дома на самоизоляции. Я же профессиональный спортсмен, поэтому как-то пытаюсь поддерживать форму, делать какие-то физические упражнения. Плюс у родителей есть загородный дом, что облегчает жизнь, поэтому могу заниматься на свежем воздухе.
У меня есть велостанок, скакалка. Делаю специальные упражнения, которыми мы занимаемся в подготовительный период. Ничего такого серьезного и выдающегося нет. Настроение нормальное, конечно, но всё равно не очень приятно, что существуют какие-то запреты. Нельзя сходить в спортивный зал, потому что в моём родном городе они все закрыты.
Всё хорошо. Главное, родные и близкие здоровы. Все рядом, поэтому всё хорошо. Даты возобновления тренировок? Не знаю. Жду ответа из федерации. Спортсмены, как и все остальные, тоже ждут информации», — цитирует Елистратова «Матч ТВ».
- 12 апреля 2020
-
11:34
-
11:03
-
10:17
-
09:39
-
08:30
-
04:25
-
01:02
-
00:39
-
00:12
- 11 апреля 2020
-
22:14
-
21:17
-
20:53
-
20:18
-
19:48
-
18:46
-
18:25
-
16:50
-
16:24
-
14:26
-
13:18
-
12:38
-
12:20
-
11:31
-
07:43
-
00:30
-
00:12
- 10 апреля 2020
-
23:17
-
22:50
-
22:38
-
21:50
-
20:59
-
20:42
-
20:21
-
19:56
-
19:42