Елистратов — о карантине: не очень приятно, что существуют какие-то запреты

Российский шорт-трекист олимпийский чемпион Семён Елистратов рассказал, как поддерживает форму в условиях карантина.



«Нахожусь дома, в родном городе Уфе. Сижу дома на самоизоляции. Я же профессиональный спортсмен, поэтому как-то пытаюсь поддерживать форму, делать какие-то физические упражнения. Плюс у родителей есть загородный дом, что облегчает жизнь, поэтому могу заниматься на свежем воздухе.



У меня есть велостанок, скакалка. Делаю специальные упражнения, которыми мы занимаемся в подготовительный период. Ничего такого серьезного и выдающегося нет. Настроение нормальное, конечно, но всё равно не очень приятно, что существуют какие-то запреты. Нельзя сходить в спортивный зал, потому что в моём родном городе они все закрыты.



Всё хорошо. Главное, родные и близкие здоровы. Все рядом, поэтому всё хорошо. Даты возобновления тренировок? Не знаю. Жду ответа из федерации. Спортсмены, как и все остальные, тоже ждут информации», — цитирует Елистратова «Матч ТВ».