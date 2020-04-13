«Ты этой фотографией унизила всех супермоделей». Подписчики — о модельном фото Медведевой

Подписчикам понравилось модельное фото российской фигуристки Евгении Медведевой, которое та ранее выложила в «Инстаграм».
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.
Вот какие комментарии оставили пользователи «Инстаграма» в комментариях к соответствующему посту:
«Ты этой фотографией унизила всех супермоделей нашего века».
«Женя, я не могу так больше».
«Жень, ну сколько можно? У меня скоро дар речи пропадёт, ну прям красотка!».
«Божественная красота».
«Я обожглась».
«У меня уже комплименты закончились».
«Жень, ты укоротила длину волос для шоу, чтобы в парике удобно было прыгать? Тебе идёт новая стрижка, но у тебя обалденные волосы, и это фото этому подтверждение».
Также посмотрите видео, как Медведева «зажгла» публику на шоу в Корее.
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