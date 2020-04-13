«Ты этой фотографией унизила всех супермоделей». Подписчики — о модельном фото Медведевой

Подписчикам понравилось модельное фото российской фигуристки Евгении Медведевой, которое та ранее выложила в «Инстаграм».

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.

Вот какие комментарии оставили пользователи «Инстаграма» в комментариях к соответствующему посту:

«Ты этой фотографией унизила всех супермоделей нашего века».

«Женя, я не могу так больше».

«Жень, ну сколько можно? У меня скоро дар речи пропадёт, ну прям красотка!».

«Божественная красота».

«Я обожглась».

«У меня уже комплименты закончились».

«Жень, ты укоротила длину волос для шоу, чтобы в парике удобно было прыгать? Тебе идёт новая стрижка, но у тебя обалденные волосы, и это фото этому подтверждение».

Также посмотрите видео, как Медведева «зажгла» публику на шоу в Корее.