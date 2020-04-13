Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Ты этой фотографией унизила всех супермоделей». Подписчики — о модельном фото Медведевой

«Ты этой фотографией унизила всех супермоделей». П
«Ты этой фотографией унизила всех супермоделей». Подписчики — о модельном фото Медведевой
Другие / Фигурное катание 0

Подписчикам понравилось модельное фото российской фигуристки Евгении Медведевой, которое та ранее выложила в «Инстаграм».

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.

Вот какие комментарии оставили пользователи «Инстаграма» в комментариях к соответствующему посту:

«Ты этой фотографией унизила всех супермоделей нашего века».
«Женя, я не могу так больше».
«Жень, ну сколько можно? У меня скоро дар речи пропадёт, ну прям красотка!».
«Божественная красота».
«Я обожглась».
«У меня уже комплименты закончились».
«Жень, ты укоротила длину волос для шоу, чтобы в парике удобно было прыгать? Тебе идёт новая стрижка, но у тебя обалденные волосы, и это фото этому подтверждение».

Также посмотрите видео, как Медведева «зажгла» публику на шоу в Корее.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020