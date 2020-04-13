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Алина Кабаева рассказала, чем занимается во время карантина

Алина Кабаева рассказала, чем занимается во время карантина
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказала, как проводит время на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Сейчас я нахожусь дома, работаю в дистанционном режиме. Я прислушиваюсь к мнению специалистов и следую их рекомендациям.

На сегодняшний день врачи – это люди, которые каждый день совершают подвиг и рискуют своей жизнью ради всех нас. Флешмоб врачей всего мира, которые призывают: «Мы остаёмся здесь для вас, оставайтесь дома ради нас», заслуживает самого серьёзного отношения и самой глубокой благодарности.

Надо беречь людей, которые находятся в зоне риска, и себя тоже не подвергать опасности. Надо быть ответственным и думать не только о своих личных интересах. Надо признать, что жизнь – это всё-таки не индивидуальное первенство, а команда. С общим результатом на всех", — цитирует Кабаеву издание «Москва-Баку».

Также посмотрите видео, как пилоты с неба призвали россиян оставаться дома.

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