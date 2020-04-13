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«Чем бы дитя ни тешилось». Медведева отреагировала на видео Спиридоновой и Нагорного

«Чем бы дитя ни тешилось». Медведева отреагировала на видео Спиридоновой и Нагорного
Другие / Прочие виды спорта 0

Чемпионы мира по спортивной гимнастике Дарья Спиридонова и Никита Нагорный, находясь на самоизоляции, предприняли попытку встать в пирамиду. Однако высоты комнаты не хватило, и Дарья, стоя на спине у Никиты, сначала стукнулась головой о потолок, а затем упала и ушиблась головой о пол.

«Со мной всё хорошо, не переживайте. Никита говорил, подушки подложить», — прокомментировала видео Дарья на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Известные в мире спорта люди не поддержали опытов супругов. «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось», — написала фигуристка Евгения Медведева.

«Нельзя нас на карантине так долго оставлять, тем более вдвоём», — ответила Дарья.

«Даша, вы совсем ку-ку? Вы какую фигуру в итоге хотели построить? Потолок натяжной?» — написал журналист Илья Трифанов.

Фото: «Инстаграм» Дарьи Спиридоновой

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