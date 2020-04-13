«Чем бы дитя ни тешилось». Медведева отреагировала на видео Спиридоновой и Нагорного

Чемпионы мира по спортивной гимнастике Дарья Спиридонова и Никита Нагорный, находясь на самоизоляции, предприняли попытку встать в пирамиду. Однако высоты комнаты не хватило, и Дарья, стоя на спине у Никиты, сначала стукнулась головой о потолок, а затем упала и ушиблась головой о пол.
«Со мной всё хорошо, не переживайте. Никита говорил, подушки подложить», — прокомментировала видео Дарья на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно на «Чемпионате».
Известные в мире спорта люди не поддержали опытов супругов. «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось», — написала фигуристка Евгения Медведева.
«Нельзя нас на карантине так долго оставлять, тем более вдвоём», — ответила Дарья.
«Даша, вы совсем ку-ку? Вы какую фигуру в итоге хотели построить? Потолок натяжной?» — написал журналист Илья Трифанов.
Фото: «Инстаграм» Дарьи Спиридоновой
- 13 апреля 2020
-
17:55
-
17:41
-
16:46
-
16:30
-
16:23
-
16:02
-
15:43
-
15:04
-
15:02
-
14:37
-
14:12
-
13:42
-
13:28
-
13:21
-
13:04
-
12:58
-
12:41
-
12:21
-
11:24
-
10:54
-
10:51
-
10:40
-
10:01
-
09:57
-
04:39
-
00:45
-
00:04
- 12 апреля 2020
-
23:39
-
22:25
-
21:53
-
21:31
-
20:52
-
19:44
-
18:41
-
18:07