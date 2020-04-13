Татьяна Навка в день юбилея рассказала, за что благодарна своей семье

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в день юбилея поблагодарила родителей за то, как сложилась её судьба.
«Здравствуйте! Я Татьяна Навка, и мне сегодня 45! Многие говорят, что я совсем не изменилась, и мне это безумно приятно! Но сегодня я о главном… История каждого человека начинается с детства, не правда ли? Фундамент личности, характера, нравственности, порядочности, комплексов, отношения к себе, семье, работе, жизни — всё это и ещё многое другое закладывает семья: наши родители, бабушки, дедушки, если повезёт, то и прабабушки, и прадедушки.
Семье я благодарна в первую очередь за гены и что когда-то ко мне маленькой прислушались, услышали, увидели и дали возможность развить природные данные и способности. Благодаря этому я сумела реализовать себя в жизни, стала счастливым человеком и самодостаточной личностью. Их любовь, поддержка и забота оберегают меня на всём жизненном пути. Сегодня, в день рождения, хочу сказать спасибо им, моим дорогим родителям. Берегите себя, я вас очень люблю!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Татьяны Навки.
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