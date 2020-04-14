Гимнаст Давид Белявский пожаловался на нарушителей самоизоляции

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро гимнаст Давид Белявский в «Инстаграме» рассказал, как соблюдают режим самоизоляции жители Екатеринбурга, где он проживает с семьёй.

«Сегодня ровно две недели, как мы сидим дома всей семьей. За всё это время мы выехали только три

А гуляем мы вот так, как вы видите на фото) но почему то не все делают так же и спокойно гуляют по району. Вы мне скажете, что это люди, которым нужно идти на работу! Но я не про тех людей, а про таких, которые гуляют со своими детьми, бегают в спортивной форме и просто гуляют( большинство из них без масок). Чем раньше мы начнём соблюдать меры самоизоляции, тем быстрее закончится наш карантин! А как вы проводите самоизоляцию?», — написал Белявский.

Из-за пандемии коронавируса в большинстве российских регионов введён режим самоизоляции. Россияне должны оставаться дома и выходить на улицу только при необходимости. В большинстве регионов самоизоляция носит рекомендательный характер.