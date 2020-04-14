Елена Вяльбе поделилась видео со съёмок фильма о её жизни и карьере
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео со съёмок фильма «Белый снег», посвящённого жизни и карьере бывшей российской лыжницы.
«Сидя дома вспоминаю чудесные магаданские каникулы со съёмочной группой фильма «Белый снег».
Спасибо, любимый город, что показался во всей красе солнечным и гостеприимным!» — написала Вяльбе.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Елены Вяльбе.
Фильм «Белый снег» посвящён событиям, произошедшим в 1997 году на чемпионате мира в Норвегии. Актриса Ольга Лерман в новой картине будет играть трёхкратную олимпийскую чемпионку Вяльбе. На чемпионате мира по лыжным видам спорта в 1997 году россиянка завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.
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