Елена Вяльбе поделилась видео со съёмок фильма о её жизни и карьере

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео со съёмок фильма «Белый снег», посвящённого жизни и карьере бывшей российской лыжницы.

«Сидя дома вспоминаю чудесные магаданские каникулы со съёмочной группой фильма «Белый снег».

Спасибо, любимый город, что показался во всей красе солнечным и гостеприимным!» — написала Вяльбе.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Елены Вяльбе.

Фильм «Белый снег» посвящён событиям, произошедшим в 1997 году на чемпионате мира в Норвегии. Актриса Ольга Лерман в новой картине будет играть трёхкратную олимпийскую чемпионку Вяльбе. На чемпионате мира по лыжным видам спорта в 1997 году россиянка завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.