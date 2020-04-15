Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заявила, что ни разу не пожалела о переезде в США

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова раскрыла подробности своего переезда в США. Спортсменка переехала тренироваться в США в 2011 году.

По словам Ефимовой, она не жалеет, что покинула Россию.

«О переезде я ни разу не пожалела. В тот момент у меня было такое состояние: либо нужно совсем бросать плавание, либо что-то менять. С этим ощущением я прожила не один год.

Отношения с тренировавшей меня Ириной Германовной Вятчаниной всегда были непростыми. Мы часто конфликтовали — двум женщинам всегда сложно ужиться. Возможно, всё получилось не очень красиво. И для Ирины Германовны мой отъезд выглядел как побег или предательство, но тогда я просто не могла поступить по-другому.

Раньше я выходила на старт и всё время боялась, что мои соперницы окажутся лучше меня. После переезда эти страхи просто исчезли», — приводит слова спортсменки Sport24.

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