Умер совладелец самого титулованного бейсбольного клуба «Нью-Йорк Янкиз»
Совладелец клуба Главной лиги бейсбола (MLB) «Нью-Йорк Янкиз» Генри Штейнбреннер ушёл из жизни в возрасте 63 лет, после того как на протяжении долгого времени испытывал проблемы со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Генри Штейнбреннер стал совладельцем «Нью-Йорк Янкиз» вместе с младшим братом Гарольдом в 2010 году, после того как из жизни ушёл их отец Джорджа, который владел клубом на протяжении 37 лет.
«Нью-Йорк Янкиз» был основан в 1901 году. Клуб 27 раз становился чемпионом MLB. Последний титул команда завоевала в 2009 году.
Действующим чемпионом MLB является «Вашингтон Нэшионалс». В финале 2019 года клуб одержал победу над «Хьюстон Астрос».
Также посмотрите видео, как бейсболист крушит всё вокруг битой.
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