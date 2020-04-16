Утяшева и Воля провели домашнюю онлайн-тренировку с Гариком Харламовым
Двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004 годы) и обладательница Кубка мира в сезоне-2001/2002 российская гимнастка Ляйсан Утяшева выложила в свой «Инстаграм» анонс видео, в котором проводит домашнюю онлайн-тренировку для новичков. Гостем выпуска стал популярный комик Гарик Харламов. Также Утяшевой помогал её муж и коллега Харламова Павел Воля.
«По многочисленным просьбам, гость нового выпуска #зарядкасляйсан — Гарик Харламов. Специальный комплекс упражнений для новичков»» — подписала спортсменка видео.
Видео анонса выпуска доступно на «Чемпионате».
С полным роликом, на котором Утяшева, Воля и Харламов тренируются онлайн можно ознакомиться на официальном канале Ляйсан в YouTube.
«Это не накачать попу лишь бы накачать». Утяшева выложила видео новой тренировки
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