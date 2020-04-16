Подписчики оценили гибкость гимнастки Солдатовой, закрывшей шкаф ногой. Видео

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова продемонстрировала впечатляющую растяжку. Спортсменка опубликовала в своём «инстаграме» видео импровизированной тренировки на кухне: она открыла дверцу шкафа, достала кружку и закрыла шкаф ногой, закинутой за голову.

«Такое вот утро», — подписала Солдатова видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Вот какие комментарии оставили подписчики гимнастки в комментариях к посту.

«Планы на карантин: дотянуться наконец до такого уровня».

«Кот на столе… Я своей такого не позволяю».

«Это слишком элегантно».

«Нет сомнений, ты королева».

«Са-а-аш, сними тренировку с булавами, пожалуйста. Может быть, нарезку красивых моментов».