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Подписчики оценили гибкость гимнастки Солдатовой, закрывшей шкаф ногой. Видео

Подписчики оценили гибкость гимнастки Солдатовой,
Подписчики оценили гибкость гимнастки Солдатовой, закрывшей шкаф ногой. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова продемонстрировала впечатляющую растяжку. Спортсменка опубликовала в своём «инстаграме» видео импровизированной тренировки на кухне: она открыла дверцу шкафа, достала кружку и закрыла шкаф ногой, закинутой за голову.

«Такое вот утро», — подписала Солдатова видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Вот какие комментарии оставили подписчики гимнастки в комментариях к посту.

«Планы на карантин: дотянуться наконец до такого уровня».
«Кот на столе… Я своей такого не позволяю».
«Это слишком элегантно».
«Нет сомнений, ты королева».
«Са-а-аш, сними тренировку с булавами, пожалуйста. Может быть, нарезку красивых моментов».

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