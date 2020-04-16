Сергей Шубенков: слышал классную теорию — что коронавирус в Ухань привезли американцы

Победитель и призёр чемпионатов мира по лёгкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков высказал мнение о появлении в мире коронавируса.



«Слышал классную теорию о коронавирусе, что привезли его американцы в Ухань, а там у меня был последний турнир, точнее предпоследний. Я оттуда приехал и задумался, были ли там американцы, там же были военные игры. Всё прошло нормально и все хорошо себя вели (смеётся).

Ухань не видел, потому что мы жили в жилых кварталах, которые только построили. Вокруг, кроме них, не было ничего, только метро. До горизонта тоже были только такие кварталы. Чтобы доехать до города, нужно было ехать на метро. Центральная часть ничего выдающегося не показала. Я поэтому не ездил и не смотрел. Впечатляют только масштабы, учитывая, что Ухань не самый большой город.



Был ли на рынке? Я даже не знал, что он есть. Ради угара может быть и мог поэкспериментировать с едой», — рассказал Шубенков в беседе с Дмитрием Егоровым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».