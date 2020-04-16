Сергей Шубенков: зачем критиковать СССР? Весь мир до усрачки боялся социализма

Победитель и призёр чемпионатов мира по лёгкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о своём отношении к социализму.

«То, что сейчас в мире происходит, показывает, что система не работает. У нас должно быть так, что ты привёл ребёнка в секцию, и он туда ходит на постоянной основе. Не тратится на экипировку, поездки, медицину и т. п. В лёгкой атлетике пока ещё бесплатно тренируются, а вот в футболе и хоккее там родители скидываются. Я считаю, так не должно быть.



Зачем критиковать СССР? Уже столько лет прошло, а его все критикуют, он как красная тряпка. У нас только и гоняют страшилки вокруг, разбирайся, врут тебе или нет. В 20-м веке весь мир был напуган и боялись до усрачки социализма. Оказалось, что общество объединяется не на правах, а на понятии, что человек человеку друг и товарищ. Результаты сильно хорошие оказались у такого формата. Формат развалился, бывает.

Не считаю ли утопией, что человек человеку должен быть другом? Смотря как воспитать и какие идеи закладывать в голову. Главное, чтобы воспитание не шло вразрез с тем, что у тебя за окном. Если тебя учат, что человек человеку друг и товарищ, ты будешь так жить», — рассказал Шубенков в беседе с Дмитрием Егоровым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».