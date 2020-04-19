Никита Нагорный исполнил сальто через барьер высотой в 10 рулонов туалетной бумаги

Вице-чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы 23-летний гимнаст Никита Нагорный исполнил сальто через барьер, составленный из рулонов туалетной бумаги. Высота барьера постепенно увеличивалась, а задачей Никиты было не сбить ни один рулон. Нагорному покорился барьер высотой в 10 рулонов, а попытка на бис на высоте 11 рулонов оказалась неудачной – пирамида из туалетной бумаги развалилась.

Видео доступно на «Чемпионате».

Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса большинство спортсменов тренируются в домашних условиях и участвуют в различных челленджах.



За последние сутки в России зафиксировано 6060 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число заразившихся составляет 42 853 человека. Выздоровевших насчитывается 3291 человек, скончался 361 человек.