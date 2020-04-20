«Не муж, а сказка». Гимнаст Нагорный приготовил стейк для Спиридоновой

Чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях российская гимнастка Дарья Спиридонова продемонстрировала в «сториз» на своей странице в "Инстаграме" кулинарные навыки её мужа, трёхкратого чемпиона мира по спортивной гимнастике Никиты Нагорного.

«Не муж, а сказка. Самый вкусный стейк», — написала Спиридонова.

Фото: https://www.instagram.com/dashkoy83/

Из-за коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия, в том числе чемпионаты по спортивной гимнастике. Помимо этого, по этой причине все спортивные площадки закрыты, спортсмены, как и все россияне, находятся в режиме самоизоляции и тренируются в домашних условиях.

Ранее Никита Нагорный показал, как исполняет сальто через барьер, составленный из 10 рулонов туалетной бумаги.