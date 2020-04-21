Гимнастка Спиридонова показала новую причёску. Видео
Чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях российская гимнастка Дарья Спиридонова показала в «сториз» на своей странице в "Инстаграме" новую причёску. Дарья предстала в новом образе с кудрявыми волосами.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Из-за коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия, в том числе чемпионаты по спортивной гимнастике. Помимо этого, по этой причине все спортивные площадки закрыты, спортсмены, как и все россияне, находятся в режиме самоизоляции и тренируются в домашних условиях.
Ранее Спиридонова и её муж, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный, находясь на самоизоляции, предприняли попытку встать в пирамиду.
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