Олимпийская чемпионка Тиманина: секс и полноценные тренировки несовместимы
Российская синхронистка Анжелика Тиманина отрицательно ответила на вопрос, можно ли совмещать секс с полноценными тренировками.
«Секс и полноценные тренировки несовместимы. Мы живём на базе. У тебя после тренировок нет никаких сил, ты падаешь на кровать. Тут тебе даже не хочется звонить домой. Никакой Ромео не пролезет, и сил на него не будет», — рассказала Тиманина в прямом эфире в «инстаграме» генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.
Напомним, 30-летняя Тиманина — бывший капитан олимпийской сборной России по синхронному плаванию, член сборной Москвы, 11-кратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка 2012 года, заслуженный мастер спорта России.
Чемпионка ОИ Тиманина призналась, что восхищается Путиным и любит его как человека
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