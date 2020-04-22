Клишина: перенос Олимпиады — шанс для России выступить в полном составе и под своим флагом

Российская прыгунья в длину, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по лёгкой атлетике Дарья Клишина высказала мнение, что перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 года поможет российским легкоатлетам выступить под национальным флагом.
С 2015 года россияне представлены на международных соревнованиях по лёгкой атлетике в нейтральном статусе. С приходом нового руководства ВФЛА начался новый виток восстановления России в международной федерации.
«На руку ли для российской лёгкой атлетики перенос Олимпийских игр на 2021 год? Это шанс для нашей сборной, чтобы мы могли поехать и выступить в полном составе и под российским флагом. Нейтральный статус, конечно, открыт для получения, но флага мы не добились. Надеюсь, руководство использует этот год, чтобы восстановить наши права», — сказала Клишина в прямом эфире на канале Департамента спорта Москвы в YouTube.
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