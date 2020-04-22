Дарья Клишина: ни разу не пожалела, что переехала в Америку

Российская прыгунья в длину, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по лёгкой атлетике Дарья Клишина рассказала о своей жизни в США, где она тренируется с 2013 года.

«Я ни разу не пожалела, что переехала в Америку. Это новый опыт, изучение языка, культуры. Знаю, что этот опыт поможет мне в выборе моего занятия после профессиональной карьеры.

Что говорят иностранцы про российскую лёгкую атлетику? Ничего плохого не говорят. В мой адрес точно ничего плохого не звучало. Наверняка, обсуждают, но лично я не слышала. Единственное, иностранцы говорят, что у русских сильный характер. Если надо сделать что-то сложное, а кто-то соглашается, они сразу говорят: «Это русские».

Система американская совершенно другая. Тренировочная система, подводка к сезону отличаются от наших. В Америке никогда не подводят форму на хороший пик зимой, даже если они выступают на чемпионатах мира и Европы. В России, когда я тренировалась, мы выходили на пик зимой, потом был небольшой отдых. Разминка в Америке длится 30-40 минут. Нам не запрещено пользоваться телефоном, чтобы смотреть очерёдность упражнений. Когда я приехала в Америку, для меня разминка была такой же, как и тренировка», — сказала Клишина в прямом эфире на канале Департамента спорта Москвы в YouTube.