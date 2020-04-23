Чемпионат мира по пляжному волейболу перенесён с 2021 на 2022 год

Организаторы чемпионата мира по пляжному волейболу приняли решение перенести турнир с лета 2021 года на июнь 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации волейбола (FIVB).



Причиной такого решения стали существенные изменения и сдвиги в календаре мировых спортивных событий, которые связаны с пандемией коронавируса. В частности, Олимпийские игры в Токио были перенесены на лето 2021 года.



Напомним, действующими чемпионами мира по пляжному волейболу у мужчин являются россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 184 тыс. смертей. Излечилось более 721 тыс. человек.