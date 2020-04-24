Каролина Севастьянова: не люблю наш менталитет. По поводу нашей власти просто промолчу

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова пообщалась с подписчиками в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка призналась, что ей не по нраву русский менталитет.
Севастьяновой задали вопрос, почему она всегда так нелестно отзывается о России.
«Во-первых, я такого нигде не писала, и Россию я люблю. Я не люблю наш менталитет, вот и всё. По поводу нашей власти я просто промолчу», — написала она.
Севастьянова добавила, что комфортно чувствует себя в Лондоне, хотя в настоящее время находится в Москве.
«Скажу так: неважно, какой именно это город, важно, как вы себя в нём ощущаете, комфортно вам или нет, спокойно на душе или нет. Вот в Лондоне мне очень комфортно, очень красиво (это очень важно для меня), и чувствую я себя там хорошо. А всё остальное для меня не так важно.
Вот, например, сейчас я уже очень долго в Москве из-за карантина и постоянно провожу время с близкими. А вообще получается нечасто прилетать в Москву, три раза в год примерно», — написала она.
Также посмотрите видео, как гимнастка Александра Солдатова показала растяжку, занимаясь делами по дому.
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