Сергей Шубенков рассказал, как действовать, когда рушатся планы

Победитель и неоднократный призёр чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков, поделился рецептом того, что делать, когда планы рушатся по не зависящим от вас причинам.

«Первое и главное – поймите, а нужны ли вам были эти планы? Может, будет лучше без них? Ни в коем случае не паникуйте. Включайте голову, начинайте думать и перебирать варианты. Олимпийские игры перенесли на следующий год? Ну что ж, лично для меня неприятность, неудобство, но можно попытаться обратить это в плюс. К примеру, потратить год на реабилитацию и ликвидацию старых болячек. Ведите себя спокойно. Подумайте, можно ли повернуть ситуацию вспять, чтобы теперь она играла вам на руку. Просчитайте возможные потери и сопоставьте их с шансами на успех. Однажды я уже потерял возможность выступить на Олимпийских играх. В 2016 году ситуация была крайне неутешительной, у меня объективно не было шансов попасть в Рио, так что я не стал ни с кем судиться, смирился и просто продолжал тренироваться. Не унывайте, извлекайте из происходящего уроки и уверенно двигайтесь вперёд, становясь лучше и сильнее. Жизни без потерь не бывает», — сказал Шубенков в интервью майскому номеру GQ.