Пятиборка Баташова рассказала, что хотела бы пообщаться с Винер-Усмановой и Шараповой

Серебряный призёр чемпионата мира по современному пятиборью в составе сборной России Ульяна Баташова рассказала, с кем из представителей спорта она хотела бы пообщаться вживую.

«Ирина Винер-Уманова. Я смотрю все её интервью, она мне очень нравится как тренер: жёсткая, со своим мировоззрением. К тому же столько девочек-чемпионок через неё прошло в художественной гимнастике! Не просто же так всё ей с неба упало? Хотелось бы об этом поговорить.

Ещё Мария Шарапова. Она для меня, скажем так, эталон правильного спортсмена. Человек, отлично выстроивший свой бренд. Может быть, конечно, это просто стечение обстоятельств, но мне кажется, что Маша — реально выдающийся человек сама по себе. У неё ведь не было таких результатов, как у той же Серены Уильямс. Но даже когда Шарапова проигрывала, многие спонсоры хотели работать именно с ней, и с ней же остались даже после того, как Маша завершила карьеру», — приводит слова Баташовой RT.