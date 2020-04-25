Мария Шарапова поделилась фотографией, сделанной на восходе солнца

Знаменитая российская теннисистка, экс первая ракетка мира, победительница пяти турниров «Большого шлема» и серебряный призёр Олимпиады-2012 в Лондоне Мария Шарапова поделилась забавной фотографией, сделанной на восходе солнца. Опираясь на лежак на открытой террасе, Мария подняла вверх ноги и голову. Создаётся иллюзия, что ногами спортсменка поддерживает восходящее солнце.

«Просто готовлюсь к утренней тренировке», — написала Шарапова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Марии Шараповой.

19 апреля Мария отметила своё 33-летие. А в конце этой зимы, 26 февраля, Шарапова объявила о завершении карьеры в колонке, опубликованной одновременно в Vogue и Vanity Fair. Свой последний матч в карьере она провела на Australian Open — 2020, проиграв в первом круге хорватке Донне Векич.