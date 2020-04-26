Двукратный олимпийский чемпион Сундбю выведен из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам

Двукратный чемпион Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира Мартин Йонсруд Сундбю исключён из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам, сообщает NRK.



О причинах такого решения не сообщается. Изданию не удалось связаться с кем-либо, кто мог бы дать конкретную информацию. Одна из причин, предположительно, — финансовые проблемы Федерации лыжных гонок Норвегии в условиях пандемии коронавируса или, банально, отсутствие серьёзных результатов у 35-летнего спортсмена в последнее время.



Ранее Сундбю признал, что его состояние далеко от идеального.



«Надеюсь, смогу избавиться от проблем. В этом году я просто прыгал от старта к старту. Была сплошная неразбериха. В таком состоянии я не могу бороться с сильнейшими», — заявил Мартин Йонсруд.