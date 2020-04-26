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Двукратный олимпийский чемпион Сундбю выведен из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам

Двукратный олимпийский чемпион Сундбю выведен из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратный чемпион Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира Мартин Йонсруд Сундбю исключён из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам, сообщает NRK.

О причинах такого решения не сообщается. Изданию не удалось связаться с кем-либо, кто мог бы дать конкретную информацию. Одна из причин, предположительно, — финансовые проблемы Федерации лыжных гонок Норвегии в условиях пандемии коронавируса или, банально, отсутствие серьёзных результатов у 35-летнего спортсмена в последнее время.

Ранее Сундбю признал, что его состояние далеко от идеального.

«Надеюсь, смогу избавиться от проблем. В этом году я просто прыгал от старта к старту. Была сплошная неразбериха. В таком состоянии я не могу бороться с сильнейшими», — заявил Мартин Йонсруд.

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