Нильссон — о словах Вяльбе: даже не хочу слышать, что она сказала

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, сменившая в межсезонье вид спорта на биатлон, резко отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о причинах перехода.
Вяльбе в одном из интервью заметила, что Нильссон не смогла смириться с конкуренцией со стороны молодых лыжниц. Также глава ФЛГР отметила капризный характер Стины.
Когда норвежские журналисты хотели взять у Нильссон комментарий о словах Вяльбе, то Стина прервала их, даже не дав завершить вопрос
«Даже не хочу слышать, что она сказала. Также решила, что не буду говорить о шведских беговых лыжах. Хочу смотреть в будущее и сосредоточиться на том, что мне нужно сделать, чтобы стать хорошей биатлонисткой.
Пока я не заслуживаю участия в чемпионате мира. Но это одна из трудных задач, которые я люблю решать», — приводит слова Нильссон Aftonbladet.
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