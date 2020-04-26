Нильссон — о словах Вяльбе: даже не хочу слышать, что она сказала

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, сменившая в межсезонье вид спорта на биатлон, резко отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о причинах перехода.

Вяльбе в одном из интервью заметила, что Нильссон не смогла смириться с конкуренцией со стороны молодых лыжниц. Также глава ФЛГР отметила капризный характер Стины.

Когда норвежские журналисты хотели взять у Нильссон комментарий о словах Вяльбе, то Стина прервала их, даже не дав завершить вопрос



«Даже не хочу слышать, что она сказала. Также решила, что не буду говорить о шведских беговых лыжах. Хочу смотреть в будущее и сосредоточиться на том, что мне нужно сделать, чтобы стать хорошей биатлонисткой.

Пока я не заслуживаю участия в чемпионате мира. Но это одна из трудных задач, которые я люблю решать», — приводит слова Нильссон Aftonbladet.