Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан объявил о завершении карьеры

Знаменитый шорт-трекист Виктор Ан, который трижды стал чемпионом Олимпийских игр в составе сборной Южной Кореи и трижды — в составе сборной России, опубликовал открытое письмо, в котором объявил о завершении карьеры.

«Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я решил сообщить вам, что завершившийся сезон стал заключительным в моей долгой карьере спортсмена. Хотя пока, в момент написания этих строк, реальное осознание ухода из активного спорта не пришло, но я хотел бы от всей души выразить скромную, но искреннюю благодарность всем болельщикам и поклонникам за любовь к шорт-треку и поддержку до самого конца.

Во время подготовки к сезону в прошлом году я очень усердно работал с намерением сделать ещё одну попытку вернуться в спорт, чтобы не оставлять места для сожалений в будущем. Благодаря заботе Министерства спорта и Союза конькобежцев России мне удавалось заниматься по индивидуальному графику, что, как мне кажется, позволило набрать хорошую физическую форму и неплохо выступить на этапах Кубка мира. Тем не менее я чувствую, что на данный момент моей текущей формы недостаточно, чтобы провести как следует ещё один сезон.

Из-за продолжающейся боли в колене на восстановление, лечение и реабилитацию после соревнований уходит много времени, поэтому полноценно тренироваться очень трудно. Помимо постоянной боли в колене появились и другие травмы, поддерживать спортивную форму становится всё сложнее, поэтому я решил, что пришло время оставить большой спорт. Я пришёл к выводу, что продолжать спортивную карьеру на одной только мотивации невозможно. Я думаю, что сейчас подходящее время, поэтому принял решение отойти от дел.

Всякий раз, когда меня посещали подобные мысли, мне было трудно взять себя в руки, но в конце концов я молча терпел ради поставленной цели. Эти испытания лишь закалили меня, позволили узнать много нового и научили смотреть на мир с позитивным настроем. Так во многом изменилось мое отношение к спорту, за счёт чего, как мне кажется, я смог продолжать карьеру до сегодняшнего дня.

Без шорт-трека нет Ан Хён Су или Виктора Ана. Шорт-трек подарил мне любовь многих болельщиков. Благодаря шорт-треку в моей жизни случилось много событий. В 2011 году я стал гражданином России. В сложный период моей жизни Россия поддержала меня, и я получил возможность снова вернуться в большой спорт. Моей задачей в России, где шорт-трек ещё был не развит, стало продвижение нашего вида спорта. Добившись хороших результатов на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, мы смогли достичь этой цели.

Где бы ни был, я всегда буду делать всё возможное для развития шорт-трека, но часть моей души останется в России. Сейчас из-за коронавируса весь мир находится в сложной ситуации, но я верю, что вместе мы сможем справиться с ней. Спасибо за всё. Надеюсь, вы поддержите меня в новых начинаниях», — цитирует Ана «Р-спорт».

34-летний Ан — шестикратный олимпийский чемпион, шестикратный абсолютный чемпион мира (2003-2007, 2014), 20-кратный чемпион мира. Восьмикратный обладатель Кубка мира. Экс-рекордсмен мира на дистанциях 1000, 1500 и 3000 метров. Многократный чемпион Европы, России и Республики Корея. Рекордсмен Олимпийских игр по количеству золотых медалей в шорт-треке (6), а также единственный спортсмен-мужчина, выигравший три золотые медали зимних Игр в составе сборной России. Самый титулованный шорт-трекист в истории.