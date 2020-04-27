«Для девушек, кому надоели вытянутые майки и пижамы». Клишина приняла участие в челлендже

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, приняла участие в челлендже #СтоптреникиChallenge. Спортсменка покрасовалась перед камерой в элегантном белом платье.

«Для всех девушек, кому надоели вытянутые майки и пижамы. #СтоптреникиChallenge. Присоединяйтесь» — написала Клишина на своей странице в «Инстаграме», прикрепив текст к видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

29-летняя Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года, чемпионка Европы среди молодёжи 2011 года.