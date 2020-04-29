«Мне идёт розовый?» Гимнастка Спиридонова выложила необычное фото

Российская гимнастка Дарья Спиридонова опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме». Спортсменка предстала в необычном образе с розовыми волосами. Композицию дополнила фигура розового фламинго.

«Ребзики, как делишки? Мне идёт розовый? Может, сменить образ, как думаете?» — подписала фото Спиридонова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Спиридоновой.

21-летняя Спиридонова является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командном многоборье. Также она становилась чемпионкой мира, двукратным бронзовым призёром чемпионата мира, двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром чемпионата Европы и двукратным бронзовым призёром континентального первенства.