«Мне идёт розовый?» Гимнастка Спиридонова выложила необычное фото
Российская гимнастка Дарья Спиридонова опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме». Спортсменка предстала в необычном образе с розовыми волосами. Композицию дополнила фигура розового фламинго.
«Ребзики, как делишки? Мне идёт розовый? Может, сменить образ, как думаете?» — подписала фото Спиридонова.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Спиридоновой.
21-летняя Спиридонова является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командном многоборье. Также она становилась чемпионкой мира, двукратным бронзовым призёром чемпионата мира, двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром чемпионата Европы и двукратным бронзовым призёром континентального первенства.
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